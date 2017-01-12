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Общество

Псковичам рассказали о встречающихся в этом году способах мошенничеств

Старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области майор полиции Александр Полатовский назвал наиболее распространенные в этом году способы мошенничеств. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации в пресс-конференции 12 января.

Александр Полатовский напомнил, что данные преступления начали совершаться около 4 лет назад, все начиналось с телефонных звонков. В прошлом и текущем годах распространились мошенничества, когда родственникам, якобы, звонит их сын и просит перевести деньги или узнает банковские коды. В последние месяцы псковичам стали часто приходить смс-сообщения с текстом о списании денег или какой-то банковской операции. В смс также содержится номер телефона, и если по нему перезвонить, мошенники представятся сотрудниками банка и также выведают данные банковской карточки.

По словам полицейского, в этом году чаще всего встречаются мошенничества, связанные с какими-либо действиями, якобы совершенные с банковской картой. Также распространились пиратские приложения, которые сами устанавливаются на телефон и начинают рассылку кодов, после чего с карточки происходит списание средств.

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