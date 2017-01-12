Жителям Великих Лук вручат медали и нагрудные знаки по случаю годовщины освобождения города от фашистов

15:52, 12 января 2017, ПАИ

Великие Луки отметят 74-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия начнутся 16 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В этот день в концертном зале ДК ЛК состоится торжественный вечер, на котором великолучан поздравит глава города Николай Козловский.

Также здесь состоится вручение памятных медалей «Великие Луки — город воинской славы». Эту награду в 2013 году учредила Великолукская городская Дума. Она вручается за стойкость, мужество и героизм при исполнении воинского или служебного долга, а также за личный вклад в развитие социокультурной и общественно-политической жизни, образования и здравоохранения, других сфер жизнедеятельности Великих Лук.

Кроме того, на праздничном вечере два великолукских ветерана – И. Александров и М. Старовойтова – будут награждены памятным нагрудным знаком города Москвы «75 лет битвы за Москву».

17 января в 11:00 на воинском мемориальном захоронении пройдет митинг с участием руководства города и депутатов, ветеранов, молодежи, представителей предприятий и общественности. В 12:00 цветы и венки будут возложены к Вечному огню, также великолучане посетят другие памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. В 13:00 в краеведческом музее (площадь Матросова, 1) состоится открытие выставки «Фронтовой блокнот», на котором можно будет взглянуть на Великие Луки глазами военных корреспондентов.

Различные концерты и выставки, посвященные Дню освобождения, будут проходить в течение всей недели в различных учреждениях культуры. Так, 19 января ДК ЛК приглашает всех великолучан и гостей города на праздничный концерт, приуроченный к этой дате. Концерт начнется в 18:30, вход свободный.

Напомним, что рано утром 16 января 1943 года советские войска взяли крепость, а в районе железнодорожного узла в этот день вместе со штабом 277-го пехотного полка сдался в плен начальник фашистского гарнизона подполковник фон Засс. 17 января там же были уничтожены последние сопротивляющиеся вражеские группы.

Наступательная операция советских войск под Великими Луками имела далеко идущие последствия. Она сковала до десяти немецких дивизий, вынудив противника усилить свои войска на данном направлении шестью дивизиями. Фашистское командование не смогло использовать их на других важнейших участках фронта, в частности, под Сталинградом. Маршал Георгий Жуков отмечал, что операция под Великими Луками имела важное значение и для прорыва ленинградской блокады.