0
17:42
Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах в среднем достигает 20 сантиметров
17:28
В псковском детском саду №33 установят 8 новых оконных блоков
15:58
LADA сохраняет выгоду при покупке автомобилей в 2017 году
14:49
Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае
14:11
В 2017 году в Западный военный округ поступит более 1500 образцов новейшего вооружения и техники
12:45
Андрей Турчак пожелал крепости сил и терпения работникам прокуратуры Псковской области
11:41
Псков объявили городом января в проекте «Я РОССИЯ»
Еще новости
Общество

Госпожнадзор рекомендует проверить управляющим компаниям Пскова подвалы в домах

Сегодня, 12 января, на еженедельном совещании с управляющими организациями Пскова специалист государственного пожарного надзора рекомендовал проверить насколько защищены подвалы от проникновения посторонних лиц и убрать из них лишние предметы и мусор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Данное заявление специалист Госпожнадзора сделал в связи с недавними возгораниями в подвальных помещениях многоэтажек. Особое внимание представитель Госпожнадзора обратил на необходимость правильной эксплуатации вентиляционных подвальных окон. В результате проверок, сотрудники ведомства выявили отдельные факты, когда окна закладывают кирпичом или бетонируют. В таких случаях при нештатной ситуации подвал невозможно будет проветрить.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах в среднем достигает 20 сантиметров
12 января 2017
Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах в среднем достигает 20 сантиметров
В псковском детском саду №33 установят 8 новых оконных блоков
12 января 2017
В псковском детском саду №33 установят 8 новых оконных блоков
LADA сохраняет выгоду при покупке автомобилей в 2017 году
12 января 2017
LADA сохраняет выгоду при покупке автомобилей в 2017 году
Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае
12 января 2017
Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае 4
В 2017 году в Западный военный округ поступит более 1500 образцов новейшего вооружения и техники
12 января 2017
В 2017 году в Западный военный округ поступит более 1500 образцов новейшего вооружения и техники
Андрей Турчак пожелал крепости сил и терпения работникам прокуратуры Псковской области
12 января 2017
Андрей Турчак пожелал крепости сил и терпения работникам прокуратуры Псковской области
Псков объявили городом января в проекте «Я РОССИЯ»
12 января 2017
Псков объявили городом января в проекте «Я РОССИЯ» 1
Александр Котов: От компетентных и своевременных действий сотрудников прокуратуры во многом зависит стабильность развития страны
12 января 2017
Александр Котов: От компетентных и своевременных действий сотрудников прокуратуры во многом зависит стабильность развития страны

Идет загрузка...