Госпожнадзор рекомендует проверить управляющим компаниям Пскова подвалы в домах

16:22, 12 января 2017, ПАИ

Сегодня, 12 января, на еженедельном совещании с управляющими организациями Пскова специалист государственного пожарного надзора рекомендовал проверить насколько защищены подвалы от проникновения посторонних лиц и убрать из них лишние предметы и мусор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Данное заявление специалист Госпожнадзора сделал в связи с недавними возгораниями в подвальных помещениях многоэтажек. Особое внимание представитель Госпожнадзора обратил на необходимость правильной эксплуатации вентиляционных подвальных окон. В результате проверок, сотрудники ведомства выявили отдельные факты, когда окна закладывают кирпичом или бетонируют. В таких случаях при нештатной ситуации подвал невозможно будет проветрить.