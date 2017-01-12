0
17:42
Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах в среднем достигает 20 сантиметров
17:28
В псковском детском саду №33 установят 8 новых оконных блоков
15:58
LADA сохраняет выгоду при покупке автомобилей в 2017 году
14:49
Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае
14:11
В 2017 году в Западный военный округ поступит более 1500 образцов новейшего вооружения и техники
12:45
Андрей Турчак пожелал крепости сил и терпения работникам прокуратуры Псковской области
11:41
Псков объявили городом января в проекте «Я РОССИЯ»
Еще новости
Общество

LADA сохраняет выгоду при покупке автомобилей в 2017 году

ПАО «АВТОВАЗ» объявляет о продолжении участия в государственной программе по обновлению автопарка (утилизация и trade-in). Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, решение о продлении этой программы на весь 2017 год было принято 30 декабря 2016 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Таким образом, в течение года у граждан будет возможность получить дополнительную выгоду при покупке любой модели LADA в любом официальном дилерском центре марки. Для этого необходимо сдать свой старый автомобиль по программе утилизации или использовать схему trade-in для более новых автомобилей.

АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA. Адрес: Псков, улица Леона Поземского, 112, телефон: 70-10-70

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах в среднем достигает 20 сантиметров
12 января 2017
Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах в среднем достигает 20 сантиметров
В псковском детском саду №33 установят 8 новых оконных блоков
12 января 2017
В псковском детском саду №33 установят 8 новых оконных блоков
LADA сохраняет выгоду при покупке автомобилей в 2017 году
12 января 2017
LADA сохраняет выгоду при покупке автомобилей в 2017 году
Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае
12 января 2017
Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае 4
В 2017 году в Западный военный округ поступит более 1500 образцов новейшего вооружения и техники
12 января 2017
В 2017 году в Западный военный округ поступит более 1500 образцов новейшего вооружения и техники
Андрей Турчак пожелал крепости сил и терпения работникам прокуратуры Псковской области
12 января 2017
Андрей Турчак пожелал крепости сил и терпения работникам прокуратуры Псковской области
Псков объявили городом января в проекте «Я РОССИЯ»
12 января 2017
Псков объявили городом января в проекте «Я РОССИЯ» 1
Александр Котов: От компетентных и своевременных действий сотрудников прокуратуры во многом зависит стабильность развития страны
12 января 2017
Александр Котов: От компетентных и своевременных действий сотрудников прокуратуры во многом зависит стабильность развития страны

Идет загрузка...