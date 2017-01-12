LADA сохраняет выгоду при покупке автомобилей в 2017 году
ПАО «АВТОВАЗ» объявляет о продолжении участия в государственной программе по обновлению автопарка (утилизация и trade-in). Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, решение о продлении этой программы на весь 2017 год было принято 30 декабря 2016 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Таким образом, в течение года у граждан будет возможность получить дополнительную выгоду при покупке любой модели LADA в любом официальном дилерском центре марки. Для этого необходимо сдать свой старый автомобиль по программе утилизации или использовать схему trade-in для более новых автомобилей.
АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA. Адрес: Псков, улица Леона Поземского, 112, телефон: 70-10-70