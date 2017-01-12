Директор псковского «МегаФона» заявил о наличии у компании своих методик по недопущению мошенничеств

15:40, 12 января 2017, ПАИ

Директор псковского регионального отделения СЗФ ПАО «МегаФон» Александр Долгих заявил о наличии у компании своих методик по недопущению телефонных мошенничеств. Об этом он сказал на пресс-конференции 12 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы своим абонентам рекомендуем обращаться к нам. У нас есть свои методики по недопущению такого рода мошенничеств. Мы готовы и стараемся помочь абонентам. Тут важен фактор оперативности, потому что был случай несколько лет назад, когда два из трех денежных переводов с одного номера «Мегафона» на другой номер (номер мошеников) удалось остановить», - сказал А. Долгих.

Он также отметил, что на сайте компании создана рубрика, которая посвящена мошенничествам, и там размещено описание способов мошенничеств, а также рекомендации, «как не попасть на эту удочку».