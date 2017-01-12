В Себеже сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске
В Себеже у Дома Свободы наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Опочецкое» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ.
47-летний мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.