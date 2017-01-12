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В Себеже сотрудники Росгвардии  задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске

В Себеже у Дома Свободы наряд группы задержания  межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Опочецкое» задержал гражданина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
 
Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ.
 
47-летний мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

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