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Общество

Главе Пскова пожаловались на политические баннеры в центре города

Главе Пскова Ивану Цецерскому пожаловались на размещение политических баннеров в центре города. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте муниципалитета. Пскович просит принять меры и убрать банеры.

Автор жалобы пишет: «В центре города, перед памятником святой равноапостольной княгине Ольге, где изображены также и другие псковские святые, вывешивается каждый день огромная грязная портянка политического содержания, закрывающая прекрасный памятник, вид на храм ХVI века и парк. Меня совершенно не интересуют вопросы взаимоотношений политиков, но мне, как коренному и потомственному скобарю, не безразличен облик моего родного города. Я считаю недопустимым закрывать разными рекламными или политическими тряпками объекты культурного и исторического значения».

«Кто допустил и разрешил это безобразие? Когда оно прекратится?», - спрашивает пскович.

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