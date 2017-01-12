В преддверии выплаты пенсионерам пяти тысяч рублей в Псковской области активизировались мошенники

16:02, 12 января 2017, ПАИ

В последние несколько месяцев из районов Псковской области стали поступать сообщения о том, что мошенники звонят пенсионерам и просят реквизиты их банковских карт для зачисления, к примеру, единовременной выплаты в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 января заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Александр Мордишов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Мордишов подчеркнул, что пенсионеры - самые незащищенные и доверчивые, и мошенники это используют. Он призвал граждан быть бдительными: работник Пенсионного фонда никогда не посещает граждан на дому. По словам представителя ПФР, бывают единичные случаи, но делается это по звонку и после специального заявления от пенсионера/инвалида.

«Данные ваших карт в Пенсионном фонде уже имеются, поэтому сообщать их кому-то постороннему - нет необходимости. Пенсионеры, будьте бдительны! Не сообщайте никаких сведений персонального характера по телефону, не пускайте незваных гостей!» - добавил Александр Мордишов.