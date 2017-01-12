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В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего

В Пскове в суд направлено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, который обвиняется в нападении с ножом на прохожего, который пытался вступиться за девушку. Уголовное дело в отношении обвиняемого возбуждено по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ. 

По версии следствия, днем 30 апреля 2016 года в Пскове прохожий, посчитав, что пьяные подростки пристают к девушке, решил за нее заступиться. Однако затем мужчина понял, что девушка находится с подростками в одной компании, и пошёл дальше. Между тем юноши решили использовать данный повод для конфликта, догнали прохожего и избили его. Один из нападавших достал нож и нанес им потерпевшему множество ударов в область головы, туловища и конечностей. 

Своими действиями он причинил мужчине тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

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