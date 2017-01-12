Руководство отделения Центробанка просит псковичей объяснить пожилым родственникам, как пользоваться картами

15:50, 12 января 2017, ПАИ

В прошлом году с банковских карт россиян были похищены порядка 1,5 млрд рублей, сообщили заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Глеб Чирков на пресс-конференции 12 января. По его словам, как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, жертвами мошенников, в основном, становятся неопытные, либо пожилые граждане. Поэтому Глеб Чирков попросил псковичей объяснить родителя, дедушкам и бабушкам, как пользоваться современными технологиями.

Он также добавил, что число владельцев банковских карт неуклонно растёт, как и количество осуществляемых с их помощью операций. В Псковской области эмитированы порядка 770 тысяч банковских карт, то есть у каждого жителя области, которых около 650 тысяч, есть на руках карта и не одна.

Самым эффективным способом защиты от мошенников представитель Центробанка назвал соблюдение правил кибербезопасности. Так, ни в коем случае нельзя незнакомым лицам сообщать данные своей карты: номер, CVV-код, ПИН-код и кодовое слово, которое используется банками для идентификации клиента. Также следует внимательно относиться к использованию цифровых устройств, связанных с мобильным банком, быстрыми платежами, ни в коем случае нельзя открывать ссылки и письма из незнакомых источников, чтобы избежать установки пиратских приложений и появлению вирусов. Желательно иметь «антивирус» на телефоне.

«Если к кому-то поступают звонки или сообщения якобы из Центробанка, то тут важно помнить, что Банк России не занимается обслуживание клиентов, это орган банковского надзора и регулятор», - подчеркнул Глеб Чирков. Он добавил, что по возникающим вопросам можно обращаться по телефону в Пскове 69-45-14.

Если мошенничество с картой все же произошло, следует позвонить в банк, который обслуживает карту, и заблокировать её. Это позволит минимизировать потери, своевременная блокировка карты гарантирует, что списание средств больше происходить не будет, отметил Глеб Чирков.

Затем необходимо написать заявление в полицию и обратиться в отделение банка и направить письменное заявление о несогласии с совершенной транзакцией, второй экземпляр заявления с отметкой банка следует оставить себе. «Нужно помнить, что все заявления такого рода банки рассматриваются в 30-дневный срок, если дело касается международной операцией, то срок увеличивается до 60 дней», - сказал представитель Центробанка. После получения заявления специалисты банка проводят внутреннее расследование, по итогам которого, возможно, будет выплачена компенсация, но только в случае, если заявитель не нарушал правила пользования картой и обратился в банк на следующий день после случившегося.

Однако, Глеб Чирков отметил, что не располагает статистикой по компенсациям псковичам, пострадавшим от мошенников.