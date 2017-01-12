0
15:48
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
13:42
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
17:18
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
15:14
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
13:45
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
09:34
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
20:13
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
Еще новости
Происшествия

Руководство отделения Центробанка просит псковичей объяснить пожилым родственникам, как пользоваться картами

В прошлом году с банковских карт россиян были похищены порядка 1,5 млрд рублей, сообщили заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Глеб Чирков на пресс-конференции 12 января. По его словам, как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, жертвами мошенников, в основном, становятся неопытные, либо пожилые граждане. Поэтому Глеб Чирков попросил псковичей объяснить родителя, дедушкам и бабушкам, как пользоваться современными технологиями.

Он также добавил, что число владельцев банковских карт неуклонно растёт, как и количество осуществляемых с их помощью операций. В Псковской области эмитированы порядка 770 тысяч банковских карт, то есть у каждого жителя области, которых около 650 тысяч, есть на руках карта и не одна.

Самым эффективным способом защиты от мошенников представитель Центробанка назвал соблюдение правил кибербезопасности. Так, ни в коем случае нельзя незнакомым лицам сообщать данные своей карты: номер, CVV-код, ПИН-код и кодовое слово, которое используется банками для идентификации клиента. Также следует внимательно относиться к использованию цифровых устройств, связанных с мобильным банком, быстрыми платежами, ни в коем случае нельзя открывать ссылки и письма из незнакомых источников, чтобы избежать установки пиратских приложений и появлению вирусов. Желательно иметь «антивирус» на телефоне.

«Если к кому-то поступают звонки или сообщения якобы из Центробанка, то тут важно помнить, что Банк России не занимается обслуживание клиентов, это орган банковского надзора и регулятор», - подчеркнул Глеб Чирков.  Он добавил, что по возникающим вопросам можно обращаться по телефону в Пскове 69-45-14.

Если мошенничество с картой все же произошло, следует позвонить в банк, который обслуживает карту, и заблокировать её. Это позволит минимизировать потери, своевременная блокировка карты гарантирует, что списание средств больше происходить не будет, отметил Глеб Чирков.

Затем необходимо написать заявление в полицию и обратиться в отделение банка и направить письменное заявление о несогласии с совершенной транзакцией, второй экземпляр заявления с отметкой банка следует оставить себе. «Нужно помнить, что все заявления такого рода банки рассматриваются в 30-дневный срок, если дело касается международной операцией, то срок увеличивается до 60 дней», - сказал представитель Центробанка. После получения заявления специалисты банка проводят внутреннее расследование, по итогам которого, возможно, будет выплачена компенсация, но только в случае, если заявитель не нарушал правила пользования картой и обратился в банк на следующий день после случившегося.

Однако, Глеб Чирков отметил, что не располагает статистикой по компенсациям псковичам, пострадавшим от мошенников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
12 января 2017
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
12 января 2017
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 19
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
11 января 2017
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело 12
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
11 января 2017
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
11 января 2017
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки 1
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
10 января 2017
В Пскове на улице Вокзальная произошло ДТП с участием пешехода
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35
10 января 2017
Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35

Идет загрузка...