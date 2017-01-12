Суд признал незаконным установление минимальной цены покупки в псковских магазинах «Светофор»

16:26, 12 января 2017, ПАИ

Суд признал незаконным установление минимальной цены покупки в магазинах сети «Светофор» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В 2016 году по сообщениям потребителей об отказе в обслуживании в магазинах «Светофор» при совершении покупки на сумму менее 300 рублей были проведены проверки в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность в торговой сети в Псковской области. По результатам проверок ООО «Торгсервис 69» привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя), в адрес хозяйствующих субъектов выдали предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Однако хозяйствующий субъект не исполнил данное предписание, и ООО «Торгсервис 69» снова привлекли к административной ответственности.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области направило иск в защиту интересов неопределенного круга потребителей в Заволожский районный суд Твери с требованием признать действия ООО «Торгсервис 69», установившего минимальную стоимость покупки, противоправными. Исковые требования Управления удовлетворили в полном объёме.