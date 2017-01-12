Мошенники - публика довольно разношёрстная, заявили в псковском УМВД

16:01, 12 января 2017, ПАИ

Мошенники - публика довольно разношёрстная, заявил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области майор полиции Александр Полатовский на пресс-конференции 12 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

А. Полатовский рассказал, что среди мошенников попадаются как «компьютерные гении» в очках и костюмах, так и лица, ранее судимые, например, за кражи.

Он отметил, что в 99% случаев мошенничества совершают преступники, которые находятся в других регионах, поэтому для раскрытия таких преступений требуеся много сил и средств.

«Положительные примеры существуют, хотя, конечно, говорить о положительной динамике раскрытия дистанционных мошенничеств нельзя», - сказал полицейский и добавил, что доказать причастность того или иного гражданина к мошенничеству весьма проблематично.