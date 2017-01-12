Псковичам разъяснили, что делать, есть банкомат выдал только часть запрошенной суммы

16:15, 12 января 2017, ПАИ

Ситуацию, если банкомат выдал не всю запрашиваемую сумму, можно доказать. Об этом заявил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Глеб Чирков на пресс-конференции 12 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В этом случае следует письменно обратиться в финансовое учреждение, с банкомата которого снимались деньги. Если от банка поступит отрицательный ответ или его вообще не будет, нужно обратиться в Центральный банк РФ. «Банкоматы защищен, ведется видеосъемка, поэтому, с большой вероятностью, истина будет установлена», - подчеркнул Глеб Чирков.