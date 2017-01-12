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Псковичам разъяснили, что делать, есть банкомат выдал только часть запрошенной суммы

Ситуацию, если банкомат выдал не всю запрашиваемую сумму, можно доказать. Об этом заявил заместитель управляющего отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Глеб Чирков на пресс-конференции 12 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В этом случае следует письменно обратиться в финансовое учреждение, с банкомата которого снимались деньги. Если от банка поступит отрицательный ответ или его вообще не будет, нужно обратиться в Центральный банк РФ. «Банкоматы защищен, ведется видеосъемка, поэтому, с большой вероятностью, истина будет установлена», - подчеркнул Глеб Чирков.

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