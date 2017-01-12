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Общество

Покупки в Интернете псковичам рекомендуют делать только на проверенных сайтах

Покупки в Интернете стоит совершать только на проверенных сайтах, заявил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска управления МВД России по Псковской области майор полиции Александр Полатовский на пресс-конференции 12 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Полатовский призвал жителей региона «не вестись на сайты с бросовыми предложениями.

Он добавил, что считает безопасным способом оплаты покупок систему бесконтактных платежей - NFC, когда карта не используется, а к терминалу прикладывается мобильный телефон. Полицейский также посоветовал внимательно знакомиться с брошюрами, которые банки выдают вместе с карточками и другими инструкциями к электронным продуктам.

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