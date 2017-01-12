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Экономика

Псковские специалисты запретили ввоз картофеля, срок действия документа на который закончился раньше, чем он был выдан

В контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) запрещен ввоз из Белоруссии более 20 тонн продовольственного картофеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - предоставление недействительного фитосанитарного сертификата: судя по информации, содержавшейся в документе, срок его действия закончился прежде, чем он был выдан.

Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.

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