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Общество

Глава Пскова поздравил Свято-Тихоновскую православную гимназию с Рождеством

12 января в Свято-Тихоновской православной гимназии  состоялся праздничный концерт, приуроченный к празднику Рождества Христова. Детей, преподавателей и родителей поздравил митрополит Псковский и Порховский Евсевий, глава Пскова Иван Цецерский, ректор гимназии протоиерей Андрей Вахрушев. На концерте также присутствовали представители духовенства, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, попечители, друзья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во вступительном слове ректор Свято-Тихоновской православной гимназии  протоиерей Андрей Вахрушев отметил особую попечительскую заботу Митрополита Евсевия об уникальном учебном заведении Пскова: «Без Вашей огненной веры невозможно было бы за такое короткое время достичь расцвета Псковской митрополии». Он также пожелал милости всем присутствующим от родившегося Богомладенца Христа.

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий поблагодарил ректора и преподавателей за труд и пожелал детям не потерять тот путь, на который они встали: «Христос – это солнце правды, которое озарило весь мир своею любовью и крестной жизнью. Праздник Рождества – это праздник нашей радости, нашего спасения и нашего обращения, указывающий путь от жизни в добрых делах к жизни небесной».

Глава Пскова Иван Цецерский передал в дар гимназии книги для библиотеки, сказав: «Рождество Христово – праздник, который напоминает о любви, вере, надежде и добре. Строительство гимназии – тоже доброе дело. Глядя на лица детей становится радостно». Глава города провозгласил Владыке и гимназии: «Многая лета!». Эти слова подхватил и детский хор.

Учащиеся гимназии подготовили большой концерт, украшением которого стали два мини-спектакля, тронувшие сердца зрителей глубиной и искренностью исполнения.

Добавим, Свято-Тихоновская православная гимназия, созданная при Спасо-Преображенском Мирожском монастыре, официально открылась в сентябре 2014 года. Учебное заведение создано на базе Псковской школы регентов. Ученики проходят полный курс средней общеобразовательной школы. Помимо стандартных предметов дети изучают  древнерусскую иконопись и традиционное церковное пение.

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