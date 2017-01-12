Псковичей приглашают принять участие в краудфандинге и помочь сиротам

17:19, 12 января 2017, ПАИ

Дети-сироты из Великих Лук получат новую посуду, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Детского фонда. В течение января можно будет поддержать проект «Фамильный сервиз» для сирот», который отделение Детского фонда запустило на российской краудфандинговой площадке Planeta.ru в конце ноября 2016 года.

За это время удалось собрать 50 тысяч рублей на покупку посуды для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в городе Великие Луки.

«Если вы хотите сделать жизнь сирот лучше и помочь им в социальной адаптации, поддержите проект, пройдя по ссылке. На собранные средства планируется купить посуду в кабинет «Социальной адаптации» для воспитанников. У ребят из этого учреждения отсутствуют элементарные знания и умения, которые обычно прививаются детям в семье: навык ведения домашнего хозяйства, самостоятельного приготовления еды, сервировки стола, общения и культуры поведения в семейном кругу», - рассказали в Детском фонде.

Чтобы подготовить своих воспитанников к самостоятельной жизни, в Центре помощи детям создали специальный «Кабинет социальной адаптации». В нём дети приобщаются к народным традициям в семье – среди них Рождество и Пасха, народное гулянье «Масленица», традиционный праздник «День рождения». Планируется приобрести не только столовые приборы, стаканы, тарелки для каждого ребенка, но и чайник, столовый сервиз, микроволновую печь, набор кастрюль. Поскольку до закрытия проекта остается еще месяц, то сбор продолжается. Все собранные за январь средства Фонд направит на покупку дополнительных комплектов бьющейся посуды (тарелки, чашки, стаканы).

Напомним, что краудфандинг - это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Проект Детского фонда каждый человек может поддержать на любую сумму, купив одну или несколько «акций», и в качестве бонуса получив в зависимости от суммы «акции» именное благодарственное письмо по электронной почте или именную благодарность на страничках Фонда в социальных сетях.