В Великих Луках воры на санках вывозили со стройки материалы

16:58, 12 января 2017, ПАИ

Днем 11 января экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» при патрулировании на улице Сибирцева в Великих Луках обратил внимание на двух граждан, перевозящих на санках строительные материалы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что строительные материалы похищены с расположенного поблизости строящегося объекта.

Для дельнейшего разбирательства подозреваемых доставили в дежурную часть территориального отдела полиции.