В псковском детском саду №33 установят 8 новых оконных блоков

17:28, 12 января 2017, ПАИ

В детском саду №33 города Пскова до 20 февраля заменят 8 оконных блоков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение было принято сегодня, 12 января, в ходе рабочей поездки главы администрации города Игоря Калашникова в дошкольное учреждение. Ранее поступали обращения от родителей по поводу старых окон, которые отслужили свой срок, и утепление не дало должного эффекта.

Заведующая детским садом рассказала, что запланирована смена оконных блоков в нескольких группах: «Ранее у нас уже были проведены аналогичные работы в помещениях для детей. Нам также удалось за счет внебюджетных источников, при помощи наших социальных партнеров и благотворителей, выполнить косметический ремонт в группах и коридорах». Она уточнила, что в данный момент изготавливаются восемь трехместных кроватей-трансформеров для малышей.

Игорь Калашников поблагодарил заведующую за активную работу. «Ваши усилия и забота об учреждении заметны, прежде всего, родителям. Их беспокойство по поводу старых окон понятно. До конца февраля вопрос с их заменой на новые будет решен», - заявил он.

Глава администрации также посетил детский сад №16, где родители детей из группы «Мальвина» обеспокоены некомфортной температурой в спальне и игровой комнате. Заведующая пояснила, что сегодня в учреждение приходили специалисты Роспотребнадзора, делали замены температуры, нарушения норм выявлено не было. «Действительно, после новогодних праздников помещения остыли, в первые дни в некоторых группах было прохладно, дети размещались в наиболее теплых помещениях. Сейчас ситуация стабилизировалась», - подчеркнула она.

Игорь Калашников осмотрел оконные блоки в группах и игровых помещениях, сравнил по ощущениям температуру батарей отопления на первом и втором этаже: батареи на первом этаже оказались более прохладными, чем на втором. Заведующая уточнила, что специалисты Центра технического обслуживания проверили систему отопления: воздушных пробок не обнаружено. Глава администрации дал распоряжение провести повторную проверку системы, представить выводы, в случае неполадок - варианты исправления ситуации. Вопрос с заменой оконных блоков, поиском бюджетного финансирования на эти цели также будет проработан.