Толщина льда на Псковском и Чудском озёрах в среднем достигает 20 сантиметров

17:42, 12 января 2017, ПАИ

Сегодня, 12 января, специалисты Аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой, Псковского и Чудского озёр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На Псковском озере толщина льда повсеместно составляет 20-25 см, местами - до 30 см. Лед ровный, открытых участков воды нет, наблюдаются два залома сильноизвилистой формы. Первый залом начинается в районе деревни Крупп и идет в северо-восточном направлении к острову Каменка, восточнее него меняет направление на юго-восточное к острову Семский, заканчивается восточнее. Второй начинается в районе населённого пункта Зимний Борок, идет в направлении устья реки Великой, затем проходит в 1,5-2 км напротив устья в направлении деревни Жидилов Бор, затем меняет направление на остров Белов, проходит с южной стороны Талабских островов и заканчивается чуть западнее устья реки Толба. Высота заломов - до одного метра.

На Чудском озере разведка проходила в районе деревень Спицино, Сторожинец, Ветвенник, Береговая Лунёвщина, Устье, Синьковщина, Лаптовицы, Козлов Берег. В ходе разведки повсеместно выявили лёд, открытых участков воды нет, местами наблюдаются небольшие заломы до 0,5 метров. Средняя толщина льда по всему озеру составляет от 18 до 22 см, местами - до 25 см.

На реке Великой разведка проводилась от моста 50-летия Октября до Псковского озера. Толщина льда на данном участке составляет около 20 см, наблюдаются промоины от моста 50-летия Октября вниз по течению примерно на 30 метров, от Ольгинского моста - на 40 метров вниз по течению, а также в районе радиозавода. В устье реки толщина льда достигает 15-18 см, промоин не обнаружили.