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15 января на Псковском озере состоятся Рождественские гонки

15 января на льду Псковского озера в деревне Молочково Печорского района (центр загородного отдыха «Лукоморье») состоятся Рождественские гонки. Это будет первый этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью 2017 года, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта региона.

В пятницу, 13 января, с 10:00 до 17:00 приём заявок и регистрация участников соревнования будут вестись по  телефону 75-33-70 и электронной почте  faspo@inbox.ru. 15 января с 8:30 регистрировать спортсменов будут помещении клуба в центре «Лукоморье».

В 9:15 начнётся ознакомление с трассой, в 10:45 состоится первый контрольный заезд, после которого, в 12:30, пройдёт церемония открытия соревнований. Дальше в спортивной программе запланирован перерыв, во время которого все желающие смогут воспользоваться услугами «ралли-такси» от псковской гоночной команды «Скобари» - прокатиться на раллийном, боевом, автомобиле по льду Псковского озера.

Продолжатся контрольные заезды в 14:00. В 18:00 планируется провести церемонию награждения победителей первой гонки сезона. 

С регламентом соревнований можно ознакомиться здесь >>>

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