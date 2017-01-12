В Великих Луках в ходе строительства путепровода проводят арматурные и опалубочные работы

17:52, 12 января 2017, ПАИ

В городе Великие Луки продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, в настоящее время продолжаются арматурные и опалубочные работы с последующим бетонированием конструктивных элементов, переустройство коммуникаций.

Одновременно на разных участках строительства производятся работы как по сооружению подпорных стен и промежуточных опор основного путепровода, так и по возведению путепровода тоннельного типа и эстакады въезда.