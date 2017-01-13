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Общество

День российской печати отмечается 13 января

13 января отмечается День российской печати, пишет сalend.ru.

Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Первый номер носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания — как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий. 

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда», — и переименован в День советской печати. Только в 1991 году Постановлением Президиума ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.

Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый номер «Литературной газеты».

По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 51 тысячи печатных изданий — это в два раза больше, чем в 2000 году. Более половины наименований — это газеты, журналы и лишь малая часть — другие виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий.

С 1997 года традиционно в этот день проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов. 

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