В Псковской области за сутки произошли 25 преступлений

08:33, 13 января 2017, ПАИ

12 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 25 преступлений, в том числе грабеж и угон, которые удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 38 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 10 - по городу Пскову.

Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 387 нарушений Правил дорожного движения.

