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Общество

В 2016 году выросли расходы россиян на медицинские процедуры и услуги ЖКХ

В 2016 году расходы россиян на платные услуги выросли на 6%, причем это касается трат на медицинские процедуры, культурные мероприятия и занятия спортом, а также на услуги ЖКХ. Об этом свидетельствуют данные Росстата, пишет газета «Известия».

В свою очередь эксперты считают, что увеличение расходов связано с ростом цен. «В коммунальной сфере, в жилищном хозяйстве, транспорте у граждан нет альтернативы — бесплатных услуг нет, поэтому рост трат связан с ростом тарифов. В сфере образования и медицины дополнительным фактором является рост количества платных услуг и сокращения бесплатных», – сказал директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Андрей Покида.

Там же, где есть возможность сэкономить на услугах, расходы сокращаются. Так, на 1% упали траты на связь и услуги туроператоров. Люди предпочитают отказываться от тарифов с абонентской платой и сами ищут путевки.

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