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Общество

Роскомнадзор удалил 160 сайтов, рассказывавших как избежать службы в армии

В 2016 году Роскомнадзор запретил 160 сайтов уклонистов с советами, как избежать службы в армии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Органы прокуратуры и суды активно применяют статью 10 закона «Об информации». Всего судебные решения выносились по 22 категориям информации, связанной с совершением административных правонарушений или преступлений», – сказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Согласно закону, распространение информации о том, как совершить уголовно или административно наказуемые проступки, является весомым поводом для блокировки сайта. Именно этой нормой пользуются суды, признающие по обращению прокуратуры противозаконными ресурсы в интернете.

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