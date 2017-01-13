Роскомнадзор удалил 160 сайтов, рассказывавших как избежать службы в армии

08:51, 13 января 2017, ПАИ

В 2016 году Роскомнадзор запретил 160 сайтов уклонистов с советами, как избежать службы в армии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Органы прокуратуры и суды активно применяют статью 10 закона «Об информации». Всего судебные решения выносились по 22 категориям информации, связанной с совершением административных правонарушений или преступлений», – сказал официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Согласно закону, распространение информации о том, как совершить уголовно или административно наказуемые проступки, является весомым поводом для блокировки сайта. Именно этой нормой пользуются суды, признающие по обращению прокуратуры противозаконными ресурсы в интернете.