Псковские спортсмены хотят участвовать в Международном веломарафоне к Ганзейским дням

09:04, 13 января 2017, ПАИ

Представитель псковского велосообщества Петр Яковлев предложил главе города Пскова Ивану Цецерскому направить команду спортсменов для участия в Международном веломарафоне, который будет стартовать из Ростока в 2018 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, инициатива была озвучена 12 января в ходе приема граждан во личным вопросам.

И. Цецерский поддержал предложение, отметив, что «участие велокоманды из Пскова позитивно повлияет на имидж города и укрепление международных контактов».

Напомним, вопрос о проведении акции к Международным ганзейским дням поднимался накануне в ходе встречи Ивана Цецерского с представителями общественно-полезного союза «Инициатива Псков» (Германия).

Также в ходе приема граждан жители города обратились к главе Пскова с просьбой оказать содействие в решении жилищных вопросов. Каждый заявитель получил подробную консультацию о порядке оформления необходимой документации.