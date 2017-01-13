Митрополит Евсевий поздравил настоятельниц и сестер псковских обителей с Рождеством Христовым

09:00, 13 января 2017, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Евсевий посетил женские обители Псковский митрополии, где поздравил настоятельниц и сестер обителей с праздником Рождества Христова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В частности, владыка побывал в Снетогорском женском монастыре. Здесь его встретили настоятельница обители игумения Татиана (Пашкова) с сестрами, духовник монастыря архимандрит Гермоген (Муртазов), местное духовенство, прихожане и паломники.

«Праздник Рождества Христова отцы святые назвали зимней Пасхой, потому что Рождество Христово, как и Пасха, обращает нашу мысль, нашу душу к жизни нетленной, к жизни небесной. Слово воплощается и нас призывает к жизни нетленной, к жизни святой. И все наше богослужение, каноны, стихиры – все содержит призыв человека к Богу и к жизни вечной. Ради этого и мы последовали по зову Божию на стезю, чтобы идти в этом земном пути, угождая Господу ради жизни вечной. И поэтому пусть каждый знает, что он живет в этом мире временную жизнь, а вечность наша - на небесах, как учит нас святая наша Церковь и слово Божие. Но чтобы получить жизнь вечную, нужны, прежде всего, добрые дела, богоугодные дела при свете нашей любви ко Господу и нашей неподдельной, детской веры. Любовь, вера и надежда должны быть спутниками для каждого из нас, особенно для монашествующих и служителей алтаря Божия. Не будем унывать, не будем отчаиваться, не будем и лениться», - обратился к собравшимся псковский архипастырь.

Также митрополит Евсевий посетил Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Там его встретили настоятельница обители иугмения Евфросиния (Головнева) с сестрами и клирики монастыря.

«Святые отцы говорят, чтобы мы приносили Господу, прежде всего, нашу молитву, благодарение и поклонение, но самое главное – мы принесли бы свое смирение, потому что без смирения все наши дела не имеют силы. Горделивое сердце не способно прославлять Бога, а смиренным дается благодать Божия», - напомнил владыка.

Всем сестрам двух обителей митрополит Евсевий вручил сладкие подарки.