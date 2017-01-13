Руководители Пскова пожелали работникам СМИ неутомимой жизненной энергии

09:19, 13 января 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили работников средств массовой информации с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Этот день объединяет многих людей, работающих над созданием печатных средств массовой информации. Кроме репортеров и журналистов, День печати отмечают фотографы, верстальщики, корректоры, менеджеры по рекламе, специалисты, отвечающие за подписку, – все, благодаря кому газета или журнал приобретают свое «лицо», стиль и вовремя доходят до читателя», - отметили руководители города.

По их словам, именно СМИ выражают и формируют общественное мнение, являются важным связующим звеном между органами власти и общественностью. «Позвольте выразить вам глубокую признательность за оперативное и достоверное освещение жизни Пскова и деятельности органов местного самоуправления, - говорится в поздравлении. - Искренне желаем успехов в вашей работе, счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья на долгие годы, неутомимой жизненной энергии и бодрости духа! Пусть каждый новый день будет полон только хорошими новостями!»

Отметим, День российской печати учреждён Постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года, празднование приурочено к выпуску первого номера газеты «Ведомости» 13 января 1703 года, основанной указом Петра Великого.