Функции контроля над коллекторами возложили на трёх псковских приставов

09:36, 13 января 2017, ПАИ

С 1 января обязанность по контролю (надзору), ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности (коллекторских агентств), возложили на ФССП России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области, функции контроля над коллекторскими агентствами на территории региона будут осуществлять три сотрудника ведомства.

Такие полномочия возложило на ведомство Министерство юстиции РФ. В декабре 2016 года в ФССП России прошла Всероссийская видеоконференция, на которой были определены ближайшие задачи, решение которых должно позволить коллекторским агентствам уже законно осуществлять свою деятельность. ФССП России будет вести единый реестр коллекторских агентств, и взыскивать долги с граждан будут лишь те организации, которые войдут в данный реестр.

Организация, претендующая на попадание в госреестр, должна иметь определенной величины уставной капитал, будут учитываться также деловая репутация руководителя, его трудовой стаж и. В случае нарушения коллекторами установленных законом требований у должника есть право обратиться в службу судебных приставов с соответствующей жалобой. Недобросовестные коллекторы будут привлекаться к административной ответственности в порядке статьи 14.57 КоАП РФ, санкции которой предусматривают штраф в размере от 20 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, за правонарушения агентства будут исключаться из реестра, и в течение трех последующих после нарушения лет они не смогут быть снова включены в единый реестр.

Для реализации новых функций, возложенных на ФССП России, в ее территориальных органах появятся боле 300 новых должностей. В крупных центрах создадутся отделы, в относительно небольших областях отдельные должности добавятся в отделы по работе с обращениями граждан.