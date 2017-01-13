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Обокравший дачу пушкиногорец проведет три года в исправительной колонии

Приговором Пушкиногорского районного суда 18-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что молодой человек проник в помещение дачного дома, расположенного в деревне Чухны Пушкиногорского района, откуда похитил материальные ценности на общую сумму 9,5 тыс.  рублей.

С учетом личности подсудимого, позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима
Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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