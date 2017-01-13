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Общество

В Пскове предприниматель получил штраф за незаконное переоборудование квартиры в хостел

По итогам проверки прокуратуры города Пскова предприниматель оштрафован за нарушения жилищного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что индивидуальный предприниматель в нарушение требований законодательства произвел переоборудование жилого помещения - квартиры № 8 дома № 26 по улице Вокзальной в Пскове - в хостел (гостиницу).

По сведениям администрации города, собственник квартиры по вопросу перевода жилого помещения в нежилое не обращался, соответствующее решение по этому вопросу орган местного самоуправления не принимал.

В связи с этим прокурором города возбудил в отношении ИП дело об административном правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 7.21 КоАП РФ (самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению).

По результатам его рассмотрения Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору привлек виновного к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, ему внесено представление в порядке статьи 29.13 КоАП РФ об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

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