В 2016 году псковские судебные приставы разыскали 468 должников

10:14, 13 января 2017, ПАИ

468 должников разыскали за 12 месяцев 2016 года работники межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На начало 2016 года в производстве судебных приставов-исполнителей находились 774 дела по розыску граждан-должников, а также их имущества, а в течение 12 месяцев завели ещё 345. В числе разыскиваемых лиц были граждане, имеющие неисполненные алиментные обязательства, псковичи, задолжавшие кредитным организациям, и должники по другим категориям исполнительных производств. За год пристав прекратили 688 розыскных дел, из них 468 – за розыском должника (в том числе 247 дел – за долги по алиментам). Некоторые из должников были разысканы также и за пределами Псковской области.

В 2016 году были найдены 28 автомобилей, которые принадлежали должникам, приставы нашли 38 должников, которым был назначен штраф в качестве наказания за совершенное преступление, и 5 граждан, подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации.

Как сообщили работники межрайонного отдела организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Псковской области, розыск граждан-должников они ведут с использованием информационно-поисковых баз ФМС, ФНС, ПФР, а также через операторов сотовой связи. В настоящее время продолжает набирать популярность и розыск должников через социальные сети. Полезную информацию о новом месте пребывания должника часто сообщают и сами родственники, а также соседи по месту регистрации, даже если фактически должник там не проживает.