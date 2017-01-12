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Экономика

Генпрокуратура и Следственный комитет просят выделить 27 млрд рублей на квартиры сотрудникам

Генеральный прокурор Юрий Чайка и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросили президента Владимира Путины выделить дополнительные деньги на жилье для своих сотрудников, сообщает «Коммерсант».

Прокуратура оценила потребности почти в 19 миллиардов рублей, СКР - в 7,6 миллиарда. У ведомств примерно одинаковое количество сотрудников, претендующих на квартиры, около 3,5 тысячи человек, но в прокуратуре рассчитывают норму на семью из трех человек, а в СКР на одиночек.

Сейчас сотрудникам обоих ведомств предоставляют, как правило, служебное жилье, которое нужно сдавать при увольнении. В законе прописана процедура приобретения служебных квартир в собственность, но она «почти не работает». Поэтому Чайка и Бастрыкин написали обращение, попросив «усовершенствовать обеспечение прокуроров и следователей жилыми помещениями».

Обращение прокуроров и следователей переадресовали в Минстрой и Минфин.

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