Композитор Александр Маноцков выступит с лекцией в Псковском драмтеатре

10:03, 13 января 2017, ПАИ

В Псковском академическом драмтеатре с лекцией выступит Александр Маноцков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, мероприятие пройдет в рамках конференции «Литургия и театр», которая будет проводиться с 10 по 11 февраля на XXIV Пушкинском театральном фестивале.

Александр Маноцков - автор инструментальных и вокальных сочинений, которые исполняются в России и за рубежом, дважды лауреат премии имени Таривердиева и фестиваля «Кинотавр» в 2011 и 2012 годах. Также он является автором партитур к музыкальным спектаклям в ведущих театрах России и зарубежья, партитуры к фантастической опере «Снегурочка» новосибирского театра «Старый дом», показ которой состоится на Пушкинском фестивале 7 февраля.

Он автор нескольких опер, среди которых «Гвидон» (лауреат премии «Золотая маска») в театре ШДИ, «Золотое», созданная по заказу фестиваля «Золотая Маска» для оперного театра имени Станиславского в 2009 году, Haugtussa (Rogaland Teater, Ставангер, Норвегия, 2011 год), The Four Quartets (E.O'Neill Centre, США, 2012 год), «Страсти по Никодиму» («Платформа», 2013 год), «Бойе» (Красноярск, Музей современного искусства, 2013 год), «Титий Безупречный» для Камерного музыкального театра имени Покровского, премьера которого состоялась в марте 2015 года.

Сегодня Маноцков также работает в области пространственных инсталляций и музыкальных действ site-specific. В частности, «Возвращение Доха», произведение для исполнения на движущихся судах, созданное по заказу Азиатско-Тихоокеанского Фестиваля в Красноярске.

В театре отметили, что гостям фестиваля также представят «Пещное действо» в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», в составе которого выступит Маноцков.

Напомним, что билеты на показ оперы «Снегурочка», где маэстро выступает в качестве композитора, уже доступны на сайте и в кассе театра.

Вход на лекцию о музыке и театре бесплатный, по предварительной регистрации.