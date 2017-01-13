Александр Котов: Печатные СМИ пользуются высоким доверием жителей региона

09:45, 13 января 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил сотрудников средств массовой информации региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Печатные СМИ пользуются высоким доверием жителей региона. Это доверие псковские журналисты заслужили честным отношением к делу, любовью к родной земле, искренним желанием помочь тем, кто попал в беду, и стремлением сделать нашу жизнь лучше и интереснее», - сказал А. Котов.

Он отметил, что областное Собрание депутатов на протяжении многих лет сотрудничает со средствами массовой информации. «Спасибо вам, журналисты газет и электронных изданий, за интерес к работе органа законодательной власти области, за непредвзятое информирование граждан о депутатской деятельности, за поддержку и конструктивную критику. От всей души желаю ветеранам псковской журналистики и молодым мастерам печатного слова здоровья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных читателей!» - обратился спикер регионального парламента к представителям СМИ.