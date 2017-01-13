На трассе Р-23 в Стругокрасненском районе сегодня ограничили движение из-за ремонтных работ

09:48, 13 января 2017, ПАИ

Сегодня, 13 января, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией ограничили движение из-за ремонта дорог. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в оба направления затруднено на участках с 192 по 198 км (выборочно), с 247 по 248 км (деревня Сверетово Стругокрасненского района), с 254 по 255 км (деревня Мараморочка Стругокрасненского района), а также с 258 по 261 км (выборочно). Участки откроют для проезда в 17:00.

На км 522+176 проводится текущий ремонт моста через реку Плиссу, а на км 358+216 - моста через реку Синюю, организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования до 15 ноября.