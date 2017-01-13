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Общество

Изменилась дата кастинга в проект псковской театральной мастерской «Гвозди»

Изменилась дата кастинга в проект псковской театральной мастерской «Гвозди», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По просьбам участников организаторы приняли решение перенести дату кастинга. Отборочный тур в новый театральный проект мастерской «Гвозди» состоится не 28 января, а 29 января. Отборы будут проходить в Театрально-концертной дирекции. К участию приглашаются ребята от 8 до 18 лет.

Премьера проекта состоится этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство».

Подробности и запись на кастинг по телефону: 8 (911) 395 77 63.

Театральная мастерская «Гвозди» работает на базе ТКД с 2015 года. На ее счету уже две серьезные работы: спектакль «Вот это вещь!», премьера которого прошла на большой сцене драмтеатра, и постановка «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», которую зрители увидели на малой сцене в ноябре 2016 года.

Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова, и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев.

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