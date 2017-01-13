Россияне назвали телевидение главным источником новостей

09:56, 13 января 2017, ПАИ

Главным источником новостей о событиях в стране для россиян остается телевидение, однако популярность его снижается. Об этом сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), кандидат психологических наук Константин Абрамов со ссылкой на недавно проведенное исследование, пишет ТАСС.

«Главным источником новостей о событиях в стране до сих пор для наших сограждан остается телевидение, хотя его популярность несколько снижается. В 2015 году 62% пользовались телевидением как источником главной информации, в 2016 году - 57%», - сказал Абрамов. При этом он отметил, что «несмотря на некоторое снижение интереса к телевидению, телепередачи центральных каналов все-таки остаются в лидерах рейтингов доверия СМИ - им верит 75% россиян».

Региональному телевидению, по его информации, доверяет меньше граждан РФ - 65%. «Другие же СМИ вызывают доверие менее чем у половины опрошенных», - сказал Абрамов. «Абсолютными аутсайдерами являются зарубежные телепередачи, газеты и журналы. Им доверяют всего 15% наших сограждан», - добавил гендиректор Фонда ВЦИОМ.

При этом Абрамов также отметил, что сегодня 27% россиян читают новостные материалы через интернет - информационные сайты, социальные сети, блоги. «В 2015 году таких было 22%. Динамика достаточно серьезная, и это всего лишь за один год», - подчеркнул он.

По его словам, «еще большее количество граждан будет постепенно приходить к поиску информации прежде всего через интернет по одной простой причине, что уже сейчас среди 18-24-летних россиян доля тех, кто используется интернетом как главным источником новостей, составляет 62%». «Тенденция однозначная - чем моложе россияне, чем более продвинутое поколение, тем больше они используют интернет в качестве источника новостной информации», - пояснил он.

Абрамов также сообщил, что новостным материалам о природных катаклизмах доверяют 72% россиян, 62% респондентов считают, что корректно освещается деятельность главы государства, однако в отношении новостей экономического характера граждане выражают мнение, что «современные СМИ дают не очень адекватную информацию и часто приукрашивают действительность».

Говоря о печатных СМИ, гендиректор фонда обратил внимание на то, что «достаточно большое количество граждан пользуются на сегодняшний день печатными СМИ» - это 77%, в том числе 12% - ежедневно. Он добавил, что в группе пенсионного возраста 84% россиян читают прессу, а в молодежной - 61%. Абрамов также сообщил, что последнее исследование ВЦИОМ показало, что «большинство сограждан - 75% - не готовы совсем отказаться от бумажных СМИ».