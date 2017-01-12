Тысячи протестующих намерены сорвать инаугурацию Дональда Трампа

10:25, 13 января 2017, ПАИ

20 января в Вашингтоне тысячи протестующих намерены сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Протестующие, в число которых входят группы «DisruptJ20» и «Black Lives Matter», попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль улицы Пенсильвания-авеню.

Кроме того, они хотят помешать проведению традиционного инаугурационного бала. «Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране», - сообщил организатор акции Дэвид Терстон.

В день приведения нового президента США к присяге разрешения на проведение различных акций в Вашингтоне получили 27 групп. Это в четыре раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугураций в предыдущие годы.

На инаугурации Трампа ожидается 800 тысяч зрителей. Более 15 тысяч силовиков призваны обеспечивать безопасность мероприятия.

Исполняющий обязанности шефа полиции округа Колумбия Питер Ньюшем утвержадет, что стражи порядка будут готовы противостоять попыткам срыва церемонии.