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Общество

Псковских школьников научили распознавать знаки на железной дороге

В Пскове сотрудники транспортной полиции провели Всероссийскую благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.  

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями ОАО «РЖД» в рамках акции устроили профилактические беседы с учениками начальных классов школы № 18. Акция проводилась с использованием мультимедийного оборудования, для детей продемонстрировали видеофильм «Безопасность на железной дороге». Помимо этого, транспортные полицейские рассказали школьникам о правилах поведения на железной дороге, а также научили распознавать обозначения знаков, встречающихся на железной дороге.

После проведения беседы классным руководителям вручили памятки о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта для размещения в классах в «Уголках безопасности». В акции приняли участие 170 учеников.

Кроме того, сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями отделения социальной помощи семьям и детям ГКУСО ЦСО Дновского района Псковской области при спонсорской поддержке областного отделения Российского Детского фонда провели благотворительную акцию для детей из малообеспеченных семей. Участники акции осуществили выездные поздравления, вручили малышам сладкие новогодние подарки.

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