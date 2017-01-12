Из-за недействительных документов в Псковскую область не попали 19 тонн белорусского картофеля
В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запретили ввоз из Белоруссии партии продовольственного картофеля весом более 19 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата, заполненного с нарушениями требований законодательства. Партию подкарантинной продукции вернули в Белоруссию.