Названы самые популярные российские фильмы и актёры

10:24, 13 января 2017, ПАИ

Портал «Кинопоиск» совместно с аналитиками «Яндекса» составил обзор событий мира российского кино в 2001–2015 годах. Соответствующий отчет опубликован на сайте сервиса.

Наиболее кассовой картиной оказался «Сталинград» Федора Бондарчука 2013 года. В пятерку также вошли «Ирония судьбы. Продолжение», «Вий 3D», «Адмиралъ» и «Елки 3». Как отмечают авторы рейтинга, «самые кассовые фильмы далеко не всегда становятся самыми популярными у зрителей».

Самый высокий рейтинг (8,03 балла) получила спортивная драма с Данилой Козловским «Легенда №17». Оценку выше восьми баллов при этом получил еще только один отечественный фильм XXI века — «Дурак» Юрия Быкова.

Первым в списке наиболее популярных актеров оказался Константин Хабенский, сыгравший в таких лентах, как «Географ глобус пропил», «Ночной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение».

Рейтинг самых популярных актрис возглавила Оксана Акиньшина, известная по ролям в фильмах «Стиляги», «Сестры» и «Высоцкий. Спасибо, что живой».