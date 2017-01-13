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В Великих Луках на время раздачи крещенской воды остановят движение транспорта у собора

В Великих Луках на время раздачи крещенской воды будет остановлено движение транспорта у Свято-Вознесенского собора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В целях обеспечения безопасности участников мероприятия 18 и 19 января с 7:00 и до завершения мероприятия (ориентировочно до 20:00) будет прекращено движение транспорта между домами № 6/1 и № 8 по улице Некрасова, а также между домом № 6/1 по улице Некрасова и домом № 3 по улице Карла Либкнехта.

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