За 10 месяцев прошлого года в Псковской области произошли 23 несчастных случая на производстве

10:36, 13 января 2017, ПАИ

С января по октябрь 2016 года на территории Псковской области произошли, расследованы и признаны связанными с производством 23 несчастных случая (за аналогичный период прошлого года - 12), из них 8 - со смертельным исходом, 12 - с тяжелым и 3 - групповые. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по труду.

Самыми распространенными причинами несчастных случаев, как в 2015 году, так и в истекшем периоде 2016 года, были неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил дорожного движения, неосторожные действия пострадавших.

По сферам хозяйственной деятельности несчастные случаи распределились следующим образом: транспорт и связь — 7 (20% от общего количества); по 5 случаев приходятся на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, обрабатывающие производства и строительство (по 14,3%); на сферу производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 4 несчастных случая (11,4%); предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, и торговля - по 2 происшествия (по 5,78%), по одному несчастному случаю произошли в сферах образования, лесозаготовки, предоставления социальных услуг и здравоохранения (по 2,9%).

Проведенными Прокуратурой Псковской области проверками установлено, что не исключались случаи нарушения работодателями требований закона о проведении специальной оценки условий труда, установленных статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом 1 части 2 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Такие нарушения выявили в Бежаницком, Новосокольническом, Опочецком, Порховском, Пустошкинском районах и Великих Луках.

По-прежнему работодатели допускают нарушения требований федерального закона, выражающиеся в неознакомлении работников в письменной форме с результатами проведения специальной оценки условий труда. Эти нарушения закона обнаружили прокуратуры города Великие Луки, города Пскова, Новоржевского и Островского районов.

Зачастую работодатели игнорируют положения абзаца 6 части 2 статьи 57 ТК РФ: в трудовых договорах, заключенных с работниками, осуществляющими деятельность на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда отсутствуют характеристики вредных условий труда. Подобные нарушения установили прокуроры города Великие Луки, Дедовичского, Куньинского, Невельского, Новоржевского, Островского, Печорского районов.

Медицинские осмотры для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний не проводились в Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Плюсском, Пустошкинском, Стругокрасненском районах. Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования работников не было организовано в Пустошкинском районе.

Кроме того, прокуратура Красногородского района установила, что администрация коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нарушение требований статей 69 и 266 ТК РФ допустила без прохождения медосмотра к работам на должности рабочего подсобного хозяйства 3 лиц в возрасте до 18 лет.

В одной из великолукских компаний не соблюдались нормы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Было установлено, что 20 работникам строительных специальностей (штукатур, маляр, облицовщик, плиточник) средства индивидуальной защиты предоставили не в полном объеме, их учет также не был организован. Подобные нарушения закона выявили на предприятиях Бежаницкого, Великолукского, Куньинского, Островского, Порховского, Пустошкинского, Стругокрасненского, Печорского, Гдовского районов, Пскова.

В некоторых организациях не были разработаны и утверждены в установленном порядке программы обучения по охране труда руководителей и специалистов предприятия на основе типовых программ. Такие нарушения закона выявили в Палкинском районе.

Инструктажи по охране труда, обучение, проверка теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы не проводились в ряде компаний в Великих Луках, Гдове, Дедовичском, Дновском, Островском, Псковском, Стругокрасненском, Палкинском районах, а также в Локне, Новоржеве, Новосокольниках, Порхове, Печорах, Пскове.

Имели место факты неисполнения работодателями требований статьи 217 ТК РФ, в соответствии с которыми на предприятиях, численность работников которых превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. Такое правонарушение допустили в Новосокольническом районе.