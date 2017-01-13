Полицейские арестовали жителя Пушкинских Гор и двух уроженцев Белоруссии за кражи из дачных домов

10:52, 13 января 2017, ПАИ

В Пушкиногорском районе задержали трёх безработных граждан, которые подозреваются в хищении имущества из дачных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в декабре минувшего года в деревне Анашкино из дачного дома путем взлома замка двери неизвестные украли электроплиту, стиральную машину, изделия из металла и другое имущество. Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники отделения МВД России по Пушкиногорскому району установили личности подозреваемых, ими оказались ранее судимый 40-летний житель Пушкинских Гор, а также 40-летний и 36-летний граждане Белоруссии. В настоящее время они арестованы, похищенное изъяли.

Установлено также, что эти граждане совершили кражу из другого дачного дома в деревне Анашкино. Владельцами этих домов являются жители Санкт-Петербурга. Проводится расследование.