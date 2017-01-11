Фильм «Викинг» вошёл в топ-10 мирового проката

11:09, 13 января 2017, ПАИ

Российский фильм «Викинг», на съемки которого было затрачено $20 млн, вошел в топ-10 лидеров мирового проката, впервые в истории отечественного кино, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскино.

«Заработав за прошедший уикэнд 6,7 млн долларов в 2,6 тысячи кинотеатров России, а также в трех странах Прибалтики, блокбастер «Викинг» опередил по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота», - говорится в сообщении.

Как отмечается, фильм «Призрачная красота» с участием одного из самых высокорентабельных актеров Голливуда - Уилла Смита - демонстрировался в 49 странах, собрав 6,6 млн долларов за выходные.

«Мы снимали фильм в первую очередь для российского зрителя, но с использованием лучших технологических и аудиовизуальных возможностей мирового кино, поэтому интерес к нему со стороны международных закупщиков для нас был вполне закономерен. Но тот факт, что «Викинг» вошел в топ-10 мирового проката во вторые прокатные выходные, это, конечно, выше наших ожиданий и огромная радость для всей команды, которая делала проект в течение семи лет», - цитируются в сообщении слова генерального продюсера фильма, гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе считает, что успех «Викинга» - это успех всей российской киноиндустрии.

«Еще в ноябре на кинорынке в Лос-Анджелесе на стенде Роскино стало понятно, что «Викинг» станет хедлайнером международных продаж, компания «Централ Партнершип» тогда получила заявки на покупку фильма из 45 стран. Но что так стремительно, в начале прокатного года историческая драма из России ворвется в мировой чарт, предсказать было невозможно. Поздравляем всех коллег и всех зрителей, которые искренне болеют за российское кино!», - сказала Мцитуридзе.

Выше по сборам «Викинга» в мировом прокате за уикэнд 5-8 января кассовые хиты Голливуда: «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Кредо убийцы», «Пассажиры», «Зверопой» (старт в России - 2 марта), «Моана» и «Великая стена» (старт в России - 16 февраля). А также чемпионы проката из Индии, Китая и Японии, показ которых в наших кинотеатрах не планируется.