В Пскове Общественный совет при УМВД принял участие в организации поэтического вечера

11:37, 13 января 2017, ПАИ

Общественный совет при УМВД принял участие в организации поэтического вечера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области, заслуженный артист России Виктор Яковлев принял участие в проведении литературной программы «Рождественская элегия: поэтика проповеди».

В актовом зале областной научной библиотеки собралось немало любителей русской поэзии. В центре внимания собравшихся было творчество тех поэтов, для которых особое значение приобретали библейские мотивы. Ведь именно Евангелие описывает одно из главных событий в истории человечества – Рождество Христово. И поэты в той или иной форме обращались к этой теме.

В исполнении актеров Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктора Яковлева, Натальи Петровой, Андрея Атабаева, Николая Яковлева, учащейся инженерно-лингвистической гимназии Даши Смирновой прозвучали стихи Афанасия Фета, Владимира Набокова, Иосифа Бродского, Марины Цветаевой, Владимира Соловьёва, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Александра Блока. Были исполнены также фрагменты из Рождественской проповеди разных лет иерея Павла Адельгейма.

Член Общественного совета при УМВД Виктор Яковлев регулярно выступает в качестве инициатора и организатора подобных мероприятий духовно-нравственной направленности, которые постоянно собирают значительную зрительскую аудиторию и пользуются неизменным успехом.