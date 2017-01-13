Большим концертом завершился псковский Рождественский фестиваль

11:42, 13 января 2017, ПАИ

В Городском культурном центре Пскова состоялся концерт, завершающий череду мероприятий Рождественского фестиваля, организаторами которого стали Псковский городской молодежный центр, Управление культуры администрации Пскова и муниципальное предприятие «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Пскова Игорь Сиротин от имени руководителя муниципалитета, администрации города и депутатов Псковской городской Думы поздравил зрителей и участников концерта с Рождеством, пожелал артистам творческих успехов: «Хорошо, что в нашем городе проводятся мероприятия, которые поддерживают культуру и национальные традиции».

С поздравлением выступил также настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Любятово митрофорный протоиерей Владимир Попов.

Кроме того, на мероприятии были награждены победители конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества, который проходил в декабре. В нем приняли участие более 10 учреждений города и 15 индивидуальных мастеров. Всего на конкурс было выставлено 90 работ в разных техниках исполнения.

Перед зрителями выступили молодежные коллективы города, была показана коллекция этнической одежды «Подснежник» модельера из Печор Алены Ивановой.

Добавим, собранные за время Рождественского фестиваля денежные средства передаются маме трехлетней девочки, у которой сложное генетическое заболевание, и для полноценной жизни малышке необходимо специальное питание.