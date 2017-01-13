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В Пскове пять домов, лицей и гостиница остались без тепла из-за утечки

12 января в Пскове на улице Максима Горького произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметтром 133 мм, стало известно Псковскому агентству информации.

В результате аварии, причиной которой стал износ трубопровода, было отключено теплоснабжение в пяти жилых домах по адресам: улица Максима Горького, 5, 6, 10/10, 25, улица Пароменская, 4, в которых проживает 381 человек, лицее № 4 и гостинице «Ольгинская».

К 14:00 аварийно-восстановительные работы были завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объёме.

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